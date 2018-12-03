2018-12-03T12:43:54+03:00
Общество

В донскую колонию пытались передать сухофрукты с психотропными таблетками

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сухофрукты оказались с "начинкой".Сухофрукты оказались с "начинкой".Фото: ГУФСИН по РО
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Оперативники службы исполнения наказания задержали сухофрукты, которые пытались передать в колонию № 5 для одного из осужденных.

- Были обнаружены и изъяты бело-красные капсулы с порошкообразным веществом белого цвета в количестве 50 штук, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Отправителя - жителя Волгодонска - уже вычислили и задержали. Ему грозит как минимум административный штраф.

Накануне, 2 декабря, в ту же колонию пытались передать осужденным запрещенные предметы. Свертки перекинули через забор, где их нашли сотрудники дежурной смены. Внутри находились шесть сотовых телефона, пять сим-карт, два зарядных устройства, три гарнитуры к сотовым телефонам, два аудиоплеера и одна флеш-карта. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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