Был туман: в Ростовской области в аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-03T13:01:55+03:00

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В понедельник, 3 декабря, в Красносулинском районе, на дороге между Новошахтинском и Гуково, в аварии пострадали сразу пять человек. По предварительным данным, во время сильного тумана водитель Daewoo Nexia, будучи на встречной полосе, столкнулся с «Ладой Гранта» и «Лада Калина».

- Получили травмы различной степени тяжести трое детей - двое мальчиков 2001 года рождения и девочка (пять лет), - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Также в больницу обратились водители Daewoo Nexia и автомобиля «Лада Гранта». По факту ДТП начата проверка.