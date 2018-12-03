В Советском районе Ростова-на-Дону будут рубить сухие деревья

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-03T13:24:28+03:00

Жителей просят убрать автомобили с территории дворов или оставить свои телефоны

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Администрация донской столицы предупредила жителей Западного о массовой вырубке сухих деревьев. Работы запланированы сразу на нескольких улицах, потому жителей просят убрать свои автомобили, либо оставлять на лобовом стекле свои номера.

- В течение декабря на территории Советского района запланированы работы по сносу и обрезке аварийно-опасных деревьев по следующим адресам: ул. Малиновского, 10; ул. Зорге №№37-39 (район тротуара); ул. Мадояна №244, ул. Сормовская № 136, ул. Песчанокопская №69, пер. Машиностроительный №3; ул. 1–я Краснодарская, 59-61; ул. 2-я Краснодарская (кр. линия), - рассказали в мэрии города.