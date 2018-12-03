2018-12-03T13:24:28+03:00
Общество

В Советском районе Ростова-на-Дону будут рубить сухие деревья

Жителей просят убрать автомобили с территории дворов или оставить свои телефоны
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация донской столицы предупредила жителей Западного о массовой вырубке сухих деревьев. Работы запланированы сразу на нескольких улицах, потому жителей просят убрать свои автомобили, либо оставлять на лобовом стекле свои номера.

- В течение декабря на территории Советского района запланированы работы по сносу и обрезке аварийно-опасных деревьев по следующим адресам: ул. Малиновского, 10; ул. Зорге №№37-39 (район тротуара); ул. Мадояна №244, ул. Сормовская № 136, ул. Песчанокопская №69, пер. Машиностроительный №3; ул. 1–я Краснодарская, 59-61; ул. 2-я Краснодарская (кр. линия), - рассказали в мэрии города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты
Прибытие семи пассажирских лайнеров в «Платов» задерживается из-за непогоды
Был туман: в Ростовской области в аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей
В донскую колонию пытались передать сухофрукты с психотропными таблетками
Василий Голубев назвал классной игру «Ростова» в матче против ЦСКА
Десятки тысяч человек в пяти районах Ростова-на-Дону остались без воды из-за крупной коммунальной аварии
Из-за гололеда ростовчане встали на коньки и устраивают "танцы на льду"
К 100-летию Солженицына в Ростове-на-Дону покажут его первую пишущую машинку и самиздатовский «Архипелаг ГУЛАГ»
«Ростелеком» провел «Бизнес Драйв» в Ростове-на-Дону
В чемпионате профессионального мастерства Ворлдскиллс победили студенты ЮФУ
Рейтинг зарплат в регионах-2018: Треть жителей Ростовской области получают меньше 15 тысяч в месяц
Вот это мячики: фанаты назвали Викторию Лопыреву самым сексуальным футбольным болельщиком
«Надо худеть»: Пловчиха Юлия Ефимова загорает на Бали в откровенном купальнике
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 3-9 декабря 2018: обещают дожди и плюсовые температуры
Житель Таганрога угнал «шестерку», чтобы покататься
В Ростовской области военнослужащий избил сослуживца из-за гамбургера
Жительница Ростова-на-Дону просит решить транспортную проблему Пролетарского района
Жители Ростова-на-Дону жалуются на таксистов, которые взвинтили цены во время гололеда
Донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах из-за гололеда