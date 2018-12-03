Прибытие семи пассажирских лайнеров в «Платов» задерживается из-за непогоды

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-03T14:21:40+03:00

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Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» работает с нарушением графика из-за метеорологических условий.

Непогода отразилась на времени прибытия уже девяти рейсов, по данным онлайн-табло воздушной гавани: отменен борт из Екатеринбурга, на пять часов опоздал лайнер из Шереметьево, опаздывают еще три рейса из Москвы (на полтора и два часа ориентировочно), сообщается о позднем прибытии самолета из Казани (на два часа), а также из Ташкента, Грозного и Махачкалы.

- Аэропорт работает по фактической погоде, - отметил собеседник «КП» - Ростов-на-Дону» в «Платове».

В Ростовской области последние несколько дней отмечены плохой погодой: мокрый снег и ледяной дождь сочетаются с сильным порывистым ветром. МЧС время от времени, с ухудшением прогнозом, объявляет штормовое предупреждение.