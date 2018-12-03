2018-12-03T14:59:31+03:00
Общество

Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты

В банке ВТБ объем выдачи увеличился в 1,5 раза
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростовской области жители стали чаще брать кредиты. Так, в ВТБ сначала года было выдано более 28 тысяч кредитов на сумму 21,4 млрд рублей: за девять месяцев, объем выдач увеличился в полтора (!) раза. Это рекордные финансовые показатели среди всех регионов ЮФО.

За тот же период розничный бизнес ВТБ нарастил объем портфеля кредитов физлицам на 16 процентов, то есть до 50 млрд рублей. Как пояснили в банке, драйвером роста стали кредиты наличными - их было выдано 21,2 тысячи на сумму 10,5 млрд руб. Кроме того, неоднократное снижение процентных ставок и улучшение собственных ипотечных программ сказались на двукратном росте объема выдачи жилищных кредитов. А ключевым продуктом по привлечению клиентов сторонних банков остается рефинансирование. Ростовчане отдают свое предпочтение такой форме чаще остальных жителей Юга.

С начала года портфель привлеченных средств, включая инвестпродукты, увеличился почти в два раза - до 90 млрд рублей. Половина сбережений вкладчики держат на депозитах, чуть меньше трети приходится на инвестиционные продукты и примерно четверть – на накопительных и текущих счетах.

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