В Ростовской области коммунальную технику подключат к ГЛОНАСС, чтобы исключить обман при расчистке дорог

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-03T17:21:49+03:00

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Вся уборочная дорожная спецтехника в донском регионе будет подключена к системе ГЛОНАСС — об этом объявил в понедельник, 3 декабря, на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения губернатор Василий Голубев, одобрив таким образом соответствующее предложение, поступившее от департамента по делам ГО и ЧС.

Вопрос стал одним из ключевых тем в повестке дня — в контексте обсуждения работы порядных организаций по расчистке трасс от снежных заносов, с которыми Ростовской области пришлось уже столкнуться с наступлением холодов и снегопадов.

- Оформите это сегодняшнее поручение как требование областной комиссии по безопасности дорожного движения БДД, - подчеркнул Голубев. - И я не думаю, что кто-то из руководителей сегодня скажет «нет, я не буду это выполнять». Вы это будете выполнять! Потому что это требование, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья людей.

В департаменте, в свою очередь, объяснили необходимость введения таких мер тем, что это позволит, с одной стороны, четко контролировать местонахождение дорожных машин и повысит прозрачность в этой сфере, а с другой — позволит, в случае необходимости, перенаправлять их на наиболее сложные участки.

По данным областного Минтранса, 85 подрядчиков, задействованных в процессе расчистки дорог региона от снега, обладают в сумме автопарком почти в восемьсот единиц спецтехники. Для борьбы с наледью на проезжей части заготовлены свыше двухсот тысяч тонн противогололедных материалов.