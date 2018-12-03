2018-12-03T17:31:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к 11 годам приговорили пособника террористов

Петр Гнипель будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор 19-летнему уроженцу Адыгеи, который обвинялся в пособничестве террористам. Согласно официальной версии, он принимал участие в изготовлении взрывчатки, а был связан с организацией «Исламское государство», запрещенной на территории России.

- Через интернет получил указания на приобретение и хранение предметов и компонентов, необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства, - пояснили в суде. - В дальнейшем должен был передать самодельную бомбу членам организации.

Но не успел. Весной нынешнего года Петр Гнипель был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего его дело передали в суд. Вердикт - 11 лет лишения свободы. Уроженец Адыгеи будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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