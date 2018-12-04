Губернатор Василий Голубев дал понять, что кадровые перестановки в облправительстве продолжатся

4 Дек. 09:48 2018-12-04T09:48:46+03:00

По его мнению, иногда легче поменять человека, чем кресло, которое тот занимает

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Глава донского региона Василий Голубев прокомментировал принятые им недавние кадровые решения, в ходе которых поменялись руководители по ряду направлений.

- Жизнь меняется, и мы должны меняться, - пояснил губернатор Ростовской области в эфире телеканала «Дон 24». - Человек, который успевает принимать грамотные управленческие решения и способен добиваться результата, может работать в команде. Потому что жизнь предъявляет уже новые требования к скорости и качеству решения проблем... И если мы не успеваем реагировать на перемены, то мы не выполняем задачи, которые перед нами стоят.

Он, впрочем, напомнил, что часть кадровых изменений связана с перестановками, а не только с увольнениями.

- Возможно, эти руководители будут более эффективны на других постах, - подчеркнул он.

Но при этом дал понять, что произошедшие перемены не последние.

- Иногда легче поменять человека, чем кресло, которое тот занимает, - отметил Василий Голубев.

На днях со своего поста был уволен замгубернатора Владимир Крупин, на место которого пришел министр промышленности и энергетики региона Михаил Тихонов. Министра культуры РО Владимира Бабина губернатор отправил на должность областного замминистра спорта, а на место направил Анну Дмитриеву, работавшую замом Бабина. А заместителем министра спорта Петра Серова назначили замминистра образования.

Кроме того, стало известно о том, что пост заглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту покинул Евгений Лебедев.