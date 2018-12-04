Ростовчане требуют установить секундомеры на светофорах на перекрестках с вафельной разметкой

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-04T09:58:31+03:00

В Ростове-на-Дону "вафельницы" начали наносить в текущем году. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

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Инициатива с требованием установить секундомеры на светофоры была опубликована на портале «Активный ростовчанин».

- Предлагаю ввести нормативную базу и обеспечить светофоры секундным отсчетом, - предложил активист Александр Чумаченко. - В первую очередь - обеспечить перекрестки с вафельной разметкой. Впоследствии каждый светофор (надо) снабдить подобной системой, что повысит пропускную способность перекрестка и повысит безопасность дорожного движения.

В настоящее время на инициативу отреагировали 42 человека из необходимых пятисот — и из них только два высказались против нее.

Вафельную разметку начали вводить в Ростове-на-Дону в нынешнем году — сначала на ул. Малиновского, потом на пл. Ленина, затем в центре. Однако на ряде перекрестков краска уже слезла.