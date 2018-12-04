2018-12-04T10:22:33+03:00
Общество

«Ах ты шалунья!»: звезда Playboy Мария Лиман взорвала Инстаграм поисками жениха под новогодней елкой

Красотка из Ростова-на-Дону умеет тревожить умы мужской половины
Ольга КУПОРОВА
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Фото: Instagram Марии Лиман.Фото: Instagram Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман выложила в Инстаграм видео-провокацию в духе «naughty girl». Место действия - у новогодней елки с многочисленными подарками. Время - вечер. Главная героиня - Мария. Задача - что-то найти у елки. На поиски красавица отправилась, будучи раздетой. Ну почти раздетой. Поза - ну... немного эротичная.

- Жениха ищу под елкой, - написала красотка из Ростова-на-Дону, сопроводив пост большим количеством смайликов.

Комментарии не заставили себя ждать, что вполне понятно, учитывая само видео. «Я в качестве жениха подойду?», «Отвязная девчонка», «Шалунья», «Ты ангел», «Жених сзади нападет», «Mamma mia, горю!», «Хорошо костюмчик сидит». Меньше чем за семь часов видео набрало сотни комментариев и больше 30 тысяч лайков поклонников.

liman_marialiman_maria
Жениха ищу под ёлкой А что Вы заказали у Дела Мороза? P.S. Потеряла Костю снегурочки
5183 отметок «Нравится»125 комментариевInstagram

Напомним, модель начала свою стремительную карьеру после публикации фото в журнале Playboy, сейчас в ее копилке съемки для ведущих глянцевых изданий Европы - InStyle, VOGUE, L'officiel. А еще она активно снимается в телефильмах.

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