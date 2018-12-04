В ЮФУ прошёл Международный конгресс кавказоведов

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-04T12:33:26+03:00

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В Южном федеральном университете 19-22 ноября прошел II Международный конгресс кавказоведов, собравший ученых и студентов со всех уголков Кавказа и других регионов. Организация и проведение форума осуществлялась в рамках многолетнего научно-просветительского молодежного проекта «Мир Кавказу», курируемого университетом на базе Института социологии и регионоведения.

В этот раз форум собрал представителей Ростова-на-Дону, Ставрополя, Владикавказа, Симферополя, Пятигорска, Махачкалы, Грозного, Магаса, Сухума, Еревана, Майкопа, Нальчика, Волгограда, Астрахани, Элисты и Москвы. Общее число очных участников форума составило более 400 человек из числа ученых, политических и общественных деятелей, религиозных лидеров, студентов и аспирантов. В проведении форума приняли участие представители 37 научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Открытие форума проходило на камерной сцене Ростовского музыкального театра и привлекло широкий интерес как ученых, так и общественных кругов г. Ростова-на-Дону. С докладами выступили известный российский этнополитолог М.А. Аствацатурова, исламовед Р.А. Силантьев, этносоциолог В.А. Чигрин, элитолог А.М. Старостин, историк-кавказовед Ю.Ю. Клычников, а также один из основателей проекта «Мир Кавказу», доцент ЮФУ А.В. Сериков.

Форум 2018 года реализовывал две основные цели: научно-практическую и научно-образовательную. Научно-практическая часть форума включала работу нескольких круглых столов и секций, на которых обсуждались проблемы исторической памяти и интерпретации событий истории Кавказа, актуальные задачи социально-политического и экономического сотрудничества региона, его геополитическая и геоэкономическая роль в современном мире, проблемы взаимного восприятия этнических общностей на Кавказе и этнофобии в современной России, а также перспективы расширения участия институтов гражданского общества в реализации приоритетных мероприятий национальной политики.

Научно-образовательная часть Форума включала несколько тематических площадок, на которых прошли мастер-классы по этнической журналистике, визуальной социологии, этноконфликтологическому мониторингу, развитию волонтерского движения в сфере профилактики экстремизма и терроризма, а также игра-тренинг по преодолению негативных этнических стереотипов, препятствующих межэтнической консолидации в современном российском обществе. Второй год подряд в рамках форума для его участников из числа молодежи проводился конкурс на звание лучшего кавказоведа года. В этом году первое место занял студент – представитель Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске. Кроме того, на круглом столе, посвященном проблемам непризнанной государственности и территориальным спорам на Кавказе, состоялась презентация студенческого дискуссионного клуба «Время мира», созданного на базе Института социологии и регионоведения ЮФУ под эгидой Министерства иностранных дел РФ и общественного движения «Суть времени».

Научная и образовательная части Форума дополнялись культурной программой, содержавшей обзорную экскурсию по г. Ростову-на-Дону для иногородних участников, презентацию фильма «Записки о горных нравах» (продюсер Д.А. Щербанов) и концерт оркестра русских народных инструментов «Дон» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессора К.З. Хурдаяна, собравший музыкальные мотивы со всех уголков Кавказа в оригинальной жанровой обработке донских виртуозов.

Завершился форум подведением итогов, награждением победителей конкурса кавказоведов и решением продолжать проект «Мир Кавказу», который традиционно включает в себя три этапа: весенний автопробег по регионам Юга России, летнюю молодежную школу на базах отдыха ЮФУ и осенний научно-практический форум в г. Ростове-на-Дону.