2018-12-04T12:15:27+03:00
Общество

В Ростове автобусный маршрут №23 изменил схему движения

Теперь он будет курсировать с ул. Магнитогорской через Текучевский мост на ул. Красноармейскую
Александр СТЕПАНОВ
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Перемены в маршрутной сети продолжаются.Перемены в маршрутной сети продолжаются.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Автобусный маршрут №23 в южной столице, курсировавший прежде между Сельмашем (от Областной клинической больницы №2) и ГПЗ-10, изменил схему движения.

По информации «Ростовского городского транспорта», новый перевозчик из Ижевска, выигравший конкурс на этот маршрут, направит свои автобусы малой вместимости с поворотом с ул. Текучева на пр. Театральный (надо полагать, в районе пл. Химиков), а далее — на ул. Красноармейскую, откуда он вернется снова на ул. Текучева уже с Гвардейской площади по пер. Доломановскому. И в обратном направлении тоже будет делаться такой крюк.

Второе изменение — проезд по Мичуринской, далее через 2-ю Краснодарскую и до ГПЗ-10, а затем еще дальше, до Магнитогорской, в район нового жилого комплекса.

НА ЗАМЕТКУ

Полная схема маршрута №23 теперь выглядит так:

Прямое направление:

ЖК «Екатерининский» — пер. Молодогвардейский – ул. Магнитогорская – пер. Пржевальского – ул. Каширская – ул. Малиновского – ул. 2-я Краснодарская – ул. Тружеников – пл. Мичурина – ул. Мичуринская – пл. Дорожных строителей – ул. Мадояна – ул. Профсоюзная — ул. Профсоюзная – пер. Силикатный – ул. Некрасовская – пер. Майкопский – Текучевский мост — ул. Текучева – пер. Приволжский – проспект Сиверса – Привокзальная площадь – пр. Сиверса – Гвардейская пл. – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Текучева – ул. 1-ой Конной Армии – КОП «ул. 1-ой Конной Армии, 36»

Обратное направление:

«ул. 1-ой Конной Армии, 36» – ул. 1-ой Конной Армии – ул. Веры Пановой – пр. Сельмаш – ул. 1-ой Конной Армии – ул. Текучева – пр. Театральный – ул. Красноармейская — Гвардейская пл. – пер. Доломановский – ул. Текучева — Текучевский мост – ул. Лесопарковая – ул. Мадояна – пл. Дорожных строителей – ул. Мичуринская – пл. Мичурина – ул. Тружеников – ул. 2-я Краснодарская – ул. Малиновского – ГПЗ-10 – ул. Каширская – пер. Пржевальского – ул. Кузнечная – пер. Молодогвардейский – ЖК «Екатерининский».

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