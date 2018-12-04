2018-12-04T12:44:05+03:00
Политика

В Ростовской области на аренду автомобилей для чиновников потратят 302 млн рублей

За каждый километр перевозки госслужащих из бюджета готовы заплатить от 10 до 17 рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Госзаказчик не особо притязательный примет машины с пробегом, но - с небольшим.Госзаказчик не особо притязательный примет машины с пробегом, но - с небольшим.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Региональный Минтрас объявил конкурс по выбору подрядчика для перевозки чиновников в следующем году — точнее, с 1 января по 31 октября.

В автопарке, согласно техдокументации, должны иметься 197 машин, включая 13 легковушек с мощностью двигателя до 100 л.с., еще 87 — с движком от 101 до 150 л.с., семьдесят пять — до 200 л.с., и еще порядка двух десятков мощных автомобилей — до 435 л.с. Кроме того, нужны: автолаборатория, цельнометаллический фургон, один микроавтобус и четыре больших автобуса.

Заказчик не сильно притязательный, кстати: примет авто с пробегом, хоть и небольшим — от 35 до до 50 тысяч км. И за все это дело готов заплатить, из бюджета Ростовской области, 302 млн 648 тысяч 755 рублей. Стоимость каждого километра перевозки чиновников рассчитана в пределах от 10 до 17 рублей.

«Автотранспорт предоставляется для служебных поездок сотрудников органов исполнительной власти Ростовской области и правительства Ростовской области - в рабочие дни, ежедневно, - говорится в условиях конкурса. - В течение всего срока действия настоящего контракта (подрядчик должен) за свой счет поддерживать надлежащее техническое состояние предоставляемого госзаказчику автотранспорта, содержать его в чистоте, осуществлять его текущий и капитальный ремонт, обеспечивать автотранспорт топливом и иными расходными материалами, необходимыми для его эксплуатации. Обеспечить прибытие автотранспорта к заказчику в течение 20 минут с момента экстренного вызова».

Итоги конкурса станут известны 24 декабря.

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