2018-12-04T13:25:09+03:00
Происшествия

С начала года на трассе М-4 в Ростовской области из-за нарушений правил стоянки погибли 13 человек

Вдоль этой федеральной магистрали, оказывается, есть только 46 мест, где можно законно остановиться и отдохнуть
Александр СТЕПАНОВ
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Аварии на трассе М-4 - страшное дело. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Аварии на трассе М-4 - страшное дело. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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За десять месяцев 2018 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за нарушений правил стоянки автомобилей на обочинах погибли тринадцать человек, еще 74 получили травмы в результате наездов на них.

Такие данные были озвучены в ходе подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между региональным министерством транспорта, Автодором и Центром безопасности дорожного движения. Причем, главной целью этого документа как раз и названо упорядочение вопросов остановки и стоянки транспорта на этой самой загруженной и напряженной магистрали.

Добиваться выполнения Правил дорожного движения водителями будут за счет камер видеонаблюдения, а о том, где останавливаться запрещено, призвана предупредить нанесенная дорожниками соответствующая желтая краевая разметка, а также установили почти девять десятков знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками «Фотовидеофиксация нарушения» и 36 информационных панно с предупреждением о штрафных санкциях.

Напомним, кстати, что за отдых на обочине нарушителям грозит штраф в полторы тысячи рублей.

- Штрафы будут поступать в региональный дорожный фонд, - рассказал глава областного Минтранса Андрей Иванов. - Затем полученные деньги будут направляться на инженерное обустройство дорог и приведение в нормативное состояние.

Кстати, в настоящее время в Ростовской области существует всего 46 мест для остановки и стоянки транспорта на трассе М-4 «Дон»: это либо площадки для отдыха, либо парковки возле объектов дорожного сервиса и АЗС.

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