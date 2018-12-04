В Ростовской области мужчина в черной маске и с пистолетом ограбил офис микрозаймов

4 Дек. 13:39 2018-12-04T13:39:33+03:00

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Полицейские поселка Целина задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Как сообщили в полиции, накануне, 3 декабря, неизвестный в черной маске и маскхалате ворвался в помещение финансовой организации, где стал размахивать предметом, очень похожим на пистолет. Наставив оружие на сотрудника, он потребовал деньги.

- Забрал деньги из кассы и скрылся, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Общая сумма похищенного составила около 20 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские осмотрели место нападения, опросили потерпевшего, установили очевидцев, в результате вычислили подозреваемого. Известно, что это 37-летний местный житель, у которого раньше были проблемы с законом. В тот день он выпивал с другом, а когда деньги закончились, решил выйти на большую дорогу.