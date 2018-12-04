2018-12-04T14:03:25+03:00
Экономика

Ростовскому бизнесмену грозит 10 лет колонии за обман госбанка на 12 млн рублей

По версии следствия, глава строительной компании взял кредит, предоставив ложные сведения об ее высокой рентабельности
Александр СТЕПАНОВ
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Директор ростовской компании скрылся от следствия, но был задержан в Москве.Директор ростовской компании скрылся от следствия, но был задержан в Москве.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кировском суде южной столицы начинается суд на топ-менеджером строительной компании, который обвиняется в мошенничестве при получении кредита в филиале отраслевого государственного банка.

- По версии следствия, директор фирмы похитил 11,7 млн рублей, предоставив в банк заведомо ложные и недостоверные сведений о высокой рентабельности своего предприятия, что повлекло причинение финансовой организации ущерба в особо крупном размере, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главке МВД по Ростовской области. - После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В сентябре 2018-го его задержали в Москвы и этапировали в Ростову-на-Дону, где суд принял решение о заключении его под стражу.

По информации «КП», строительная компания, о которой идет речь, была ликвидирована в ноябре прошлого года. Сам топ-менеджер согласился сотрудничать со следствием, признал вину и заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного заседания.

Представитель ГУ МВД по Ростовской области сообщил «Комсомолке», что застройщику, тем не менее, грозит до 10 лет колонии.

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