Ростовскому бизнесмену грозит 10 лет колонии за обман госбанка на 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-04T14:03:25+03:00

Директор ростовской компании скрылся от следствия, но был задержан в Москве. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кировском суде южной столицы начинается суд на топ-менеджером строительной компании, который обвиняется в мошенничестве при получении кредита в филиале отраслевого государственного банка.

- По версии следствия, директор фирмы похитил 11,7 млн рублей, предоставив в банк заведомо ложные и недостоверные сведений о высокой рентабельности своего предприятия, что повлекло причинение финансовой организации ущерба в особо крупном размере, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главке МВД по Ростовской области. - После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В сентябре 2018-го его задержали в Москвы и этапировали в Ростову-на-Дону, где суд принял решение о заключении его под стражу.

По информации «КП», строительная компания, о которой идет речь, была ликвидирована в ноябре прошлого года. Сам топ-менеджер согласился сотрудничать со следствием, признал вину и заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного заседания.

Представитель ГУ МВД по Ростовской области сообщил «Комсомолке», что застройщику, тем не менее, грозит до 10 лет колонии.