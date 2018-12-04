Парк аттракционов на Левобережье перед «Ростов-Ареной» построит частный инвестор
В мэрии южной столицы подвели итоги аукциона, объявленного департаментом имущественно-земельных отношений, на право аренды земельного участка площадью 2,3 гектара в парке Левобережном — с целью создания там комплекса аттракционов.
Как оказалось, единственным участником, заявившимся на торги, стал ростовчанин Даниил Григорян, частное лицо. «За» него проголосовали все члены конкурсной комиссии — единогласно.
Согласно условиям договора, Григорян берет этот землю перед «Ростов-Ареной» в аренду на пять лет с ежегодной платой в 9,5 млн рублей — под строительство «залов для аттракционов и развлечений», как указано в документации.
Сроки создания парка аттракционов, впрочем, не установлены.