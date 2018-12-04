2018-12-04T15:02:09+03:00
Общество

Парк аттракционов на Левобережье перед «Ростов-Ареной» построит частный инвестор

Он оказался единственным претендентом, решившимся участвовать в аукционе, и готов платить 9,5 млн рублей в год за аренду участка в 2,3 гектара
Александр СТЕПАНОВ
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Сроки создания комплекса аттракционов, впрочем, конкретно не обозначены.Сроки создания комплекса аттракционов, впрочем, конкретно не обозначены.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В мэрии южной столицы подвели итоги аукциона, объявленного департаментом имущественно-земельных отношений, на право аренды земельного участка площадью 2,3 гектара в парке Левобережном — с целью создания там комплекса аттракционов.

Как оказалось, единственным участником, заявившимся на торги, стал ростовчанин Даниил Григорян, частное лицо. «За» него проголосовали все члены конкурсной комиссии — единогласно.

Согласно условиям договора, Григорян берет этот землю перед «Ростов-Ареной» в аренду на пять лет с ежегодной платой в 9,5 млн рублей — под строительство «залов для аттракционов и развлечений», как указано в документации.

Сроки создания парка аттракционов, впрочем, не установлены.

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