В центре Ростова-на-Дону не работают светофоры из-за аварийного отключения электросетей

4 Дек. 16:28 2018-12-04T16:28:45+03:00

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Ряд светофоров в центре южной столицы отключены из-за проведения работ на электросетях.

- Аварийное отключение электричества коснется ул. Б. Садовой (пересечение с пер. Семашко, Газетного и пр. Сиверса), - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в администрации города. - Отключение электроэнергии продлено на два часа.

Это означает, что светофоры могут не включить и до конца рабочего дня, так что ростовским водителям следует, во-первых, выбирать иные маршруты движения, потому что отсутствие регулирования на перекрестках всегда приводит к пробкам, а во-вторых, если уж пришлось ехать по центру, то нужно быть предельно внимательными.