В Ростове-на-Дону легковушка насмерть сбила женщину, которая шла по переходу

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-04T17:27:56+03:00

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Автоинспекторы донской столицы разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия, которое случилось вечером 3 декабря на улице Таганрогской. По предварительным данным, 24-летний водитель «Форда» слишком поздно заметил ростовчанку на зебре (нерегулируемый переход). Машина на скорости сбила несчастную.

- От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи, - пояснили в правоохранительных органах, добавляя, что по факту ДТП начата проверка.

Напомним, ранее стало известно, что полицейские закрыли уголовное дело в отношении стритрейсерши, которая на спорткаре Audi R8 насмерть сбила пешехода. Как оказалось, были проведены экспертизы, в том числе автотехническая, которые не доказали вину девушки.