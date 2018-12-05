Ростовчане подсказали властям, как сэкономить на праздновании Нового года и сделать его оригинальным

5 Дек. 09:20 2018-12-05T09:20:20+03:00

Пока неизвестно, соберет ли инициатива необходимые пятьсот голосов, чтобы ее рассмотрели в мэрии. Фото: rostov-gorod.ru

Для этого нужно просто каждый раз перевозить украшения из одного района в другой

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Находчивые горожане нашли способ для городских властей, периодически объясняющих сложность в решении некоторых проблем недостатком финансирования, возможность сэкономить — на праздновании Нового года.

Причем — так, чтобы одновременно сделать его еще и оригинальным.

- Надо изменить схему украшения города к Новому году, - предложила на портале «Активный ростовчанин» Ирина Дробышевская. - Из года в год - одна и та же центральная городская елка, одни и те же украшения в районах города, каждый декабрь "дежавю". А ведь даже дома, украшая свою квартиру, хочется добавить чего-то новенького, свеженького. Конечно, понимаю, что тратить ежегодно государственные деньги на новые украшения - нецелесообразно. Поэтому предлагаю менять все новогодние украшения местами, т. е. из одного района в другой. И для каждого района каждый год будут новые украшения. Надеюсь меня поддержат!

Добавим, что, как говорил ранее руководитель управления культуры Ростова-на-Дону Александр Доманов, на оформление предстоящего Нового года-2019 предполагается потратить 10 млн рублей.