Жительница Ростова-на-Дону пострадала во время пожара в многоэтажке

5 Дек. 09:40 2018-12-05T09:40:56+03:00

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В минувший вторник, 4 декабря, в службы экстренного реагирования донской столицы поступило сообщение о возгорании. По словам очевидцев, дым валил из квартиры, расположенной в пятиэтажном доме по проспекту 40-летия Победы. На место выдвинулись расчеты пожарных.

- Через 20 минут огонь был полностью ликвидирован, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Пострадала хозяйка квартиры (общая площадь возгорания не превысила двух квадратных метров).

Для тушения привлекались 17 сотрудников МЧС, которые задействовали пять единиц техники. Причина пожара устанавливается. Спасатели призывают жителей донского региона строго соблюдать правила безопасности, которые помогут спасти жизни людей, а также сохранить имущество.

ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».