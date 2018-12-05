Житель Ростовской области получил 7 лет колонии за то, что избил и заживо сжег друга в его доме

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-05T09:44:09+03:00

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Шолоховский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который обвинялся в совершении жестокого преступления летом нынешнего года.

- 30 июля обвиняемый, находясь в гостях у своего 50-летнего знакомого, во время бытовой ссоры напал на него — избил, ударив несколько раз по голове, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении Следственного комитета по Ростовской области. - А затем он поджог дом, в котором все случилось, когда потерпевший был еще жив — он скончался от острого отравления окисью углерода.

Убийца получил семь лишения свободы в колонии строгого режима.