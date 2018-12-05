2018-12-05T09:44:09+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области получил 7 лет колонии за то, что избил и заживо сжег друга в его доме

Все произошло во время обычной бытовой ссоры
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчине предстоит отправиться в колонию строгого режима.Мужчине предстоит отправиться в колонию строгого режима.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Шолоховский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который обвинялся в совершении жестокого преступления летом нынешнего года.

- 30 июля обвиняемый, находясь в гостях у своего 50-летнего знакомого, во время бытовой ссоры напал на него — избил, ударив несколько раз по голове, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении Следственного комитета по Ростовской области. - А затем он поджог дом, в котором все случилось, когда потерпевший был еще жив — он скончался от острого отравления окисью углерода.

Убийца получил семь лишения свободы в колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вафельная разметка появится на всех крупных перекрестках в центре Ростова-на-Дону
В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников
В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону начали заметно дорожать продукты
В Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда Мороза
В Ростове-на-Дону на обновление дорожных знаков, разметки и светофоров потратят 92 млн рублей
Жителя Ростовской области подозревают в интимных отношениях с падчерицей-школьницей
Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону
Соцсети: в Ростове-на-Дону волонтеры спасли летучих мышей
Жительница Ростова-на-Дону пострадала во время пожара в многоэтажке
Ростовчане подсказали властям, как сэкономить на праздновании Нового года и сделать его оригинальным
В Ростове-на-Дону женщину-инвалида с диабетом незаконно лишили льготных лекарств
Батайск и часть Аксайского района могут официально войти в состав Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону легковушка насмерть сбила женщину, которая шла по переходу
В центре Ростова-на-Дону не работают светофоры из-за аварийного отключения электросетей
Парк аттракционов на Левобережье перед «Ростов-Ареной» построит частный инвестор
Ростовскому бизнесмену грозит 10 лет колонии за обман госбанка на 12 млн рублей
В Ростовской области мужчина в черной маске и с пистолетом ограбил офис микрозаймов
С начала года на трассе М-4 в Ростовской области из-за нарушений правил стоянки погибли 13 человек
В Ростовской области на аренду автомобилей для чиновников потратят 302 млн рублей
В Ростове автобусный маршрут №23 изменил схему движения
В ЮФУ прошёл Международный конгресс кавказоведов
«Ах ты шалунья!»: звезда Playboy Мария Лиман взорвала Инстаграм поисками жениха под новогодней елкой
Ростовчане требуют установить секундомеры на светофорах на перекрестках с вафельной разметкой
Губернатор Василий Голубев дал понять, что кадровые перестановки в облправительстве продолжатся
В Ростове-на-Дону к 11 годам приговорили пособника террористов
В Ростовской области коммунальную технику подключат к ГЛОНАСС, чтобы исключить обман при расчистке дорог