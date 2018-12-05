2018-12-05T10:13:57+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону волонтеры спасли летучих мышей

Прохожие обнаружили представителей отряда рукокрылых прямо на улице
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону спасли летучих мышей, которые лежали на тротуаре в центре города (на перекрестке Журавлева и Красноармейской). Представители отряда рукокрылых были живы, но находились в спячке. В социальных сетях предположили, что их могли выбросить из чердака, где они проживали. К чести участников обсуждения нашлись те, кто не просто сфотографировал зверьков, но и отправился к ним на помощь.

- Хорошие новости! Большая часть летучих мышей, которых достали из подоконника и выбросили на тротуар, спасли волонтеры, имеющие опыт по ухаживанию за летучими мышами, - написали в городском паблике, приложив снимки мышей, укутанных в теплые пледы.

ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Напомним, сонные летучие мыши зимой абсолютно беззащитны. Зимняя спячка может длиться 6-8 месяцев.

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