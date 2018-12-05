2018-12-05T10:16:03+03:00
Общество

Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону

Они принялись вывозить автомобили, припаркованные на тротуаре неподалеку от здания регионального главка МВД
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Из-за того, что проезд был блокирован спецтехникой, образовался большой затор. Фото: скрин с видео Instagram/rostov_roads.Из-за того, что проезд был блокирован спецтехникой, образовался большой затор. Фото: скрин с видео Instagram/rostov_roads.
Изменить размер текста:

Эвакуаторы в минувший вторник, 4 декабря, на полчаса полностью заблокировали участок пер. Халуринского — между ул. Пушкинской и Большой Садовой.

Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы, уточнив, что все произошло фактически в вечерний час пик — когда люди возвращались с работы.

- И пусть весь мир подождет: несколько эвакуаторов решили забрать машины стоящие на тротуаре, - подписали видеозапись с инцидентом ее авторы. - А на то, что они полностью перекрыли дорогу в час пик и собрали пробку на полчаса, им было плевать.

Примечательно, что события развернулись неподалеку от здания регионального главка МВД — там, к слову, нередко можно увидеть припаркованные с нарушением правил машины.

Пользователи в комментариях отмечают, что эвакуаторы — это очень прибыльный бизнес, ведь возврат увезенной на спецстоянку автомобилей стоит порядка 4 тысяч рублей — минимум.

Впрочем, есть и те, кто одобрил эти действия:

- Пусть те, кому пришлось постоять в пробке, задумаются над тем, что нельзя парковаться на тротуарах, а иначе порядка на улицах не навести, - считают они.

rostov_roadsrostov_roads
Ростов-на-Дону 04.12.2018 г. Эвакуаторы заблокировали на полчаса центр города, забирая неправильно припаркованные автомобили.
1836 отметок «Нравится»131 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали