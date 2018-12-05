Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону
Эвакуаторы в минувший вторник, 4 декабря, на полчаса полностью заблокировали участок пер. Халуринского — между ул. Пушкинской и Большой Садовой.
Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы, уточнив, что все произошло фактически в вечерний час пик — когда люди возвращались с работы.
- И пусть весь мир подождет: несколько эвакуаторов решили забрать машины стоящие на тротуаре, - подписали видеозапись с инцидентом ее авторы. - А на то, что они полностью перекрыли дорогу в час пик и собрали пробку на полчаса, им было плевать.
Примечательно, что события развернулись неподалеку от здания регионального главка МВД — там, к слову, нередко можно увидеть припаркованные с нарушением правил машины.
Пользователи в комментариях отмечают, что эвакуаторы — это очень прибыльный бизнес, ведь возврат увезенной на спецстоянку автомобилей стоит порядка 4 тысяч рублей — минимум.
Впрочем, есть и те, кто одобрил эти действия:
- Пусть те, кому пришлось постоять в пробке, задумаются над тем, что нельзя парковаться на тротуарах, а иначе порядка на улицах не навести, - считают они.