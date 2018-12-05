2018-12-05T10:16:03+03:00
Общество

Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону

Они принялись вывозить автомобили, припаркованные на тротуаре неподалеку от здания регионального главка МВД
Александр СТЕПАНОВ
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Из-за того, что проезд был блокирован спецтехникой, образовался большой затор. Фото: скрин с видео Instagram/rostov_roads.Из-за того, что проезд был блокирован спецтехникой, образовался большой затор. Фото: скрин с видео Instagram/rostov_roads.
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Эвакуаторы в минувший вторник, 4 декабря, на полчаса полностью заблокировали участок пер. Халуринского — между ул. Пушкинской и Большой Садовой.

Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы, уточнив, что все произошло фактически в вечерний час пик — когда люди возвращались с работы.

- И пусть весь мир подождет: несколько эвакуаторов решили забрать машины стоящие на тротуаре, - подписали видеозапись с инцидентом ее авторы. - А на то, что они полностью перекрыли дорогу в час пик и собрали пробку на полчаса, им было плевать.

Примечательно, что события развернулись неподалеку от здания регионального главка МВД — там, к слову, нередко можно увидеть припаркованные с нарушением правил машины.

Пользователи в комментариях отмечают, что эвакуаторы — это очень прибыльный бизнес, ведь возврат увезенной на спецстоянку автомобилей стоит порядка 4 тысяч рублей — минимум.

Впрочем, есть и те, кто одобрил эти действия:

- Пусть те, кому пришлось постоять в пробке, задумаются над тем, что нельзя парковаться на тротуарах, а иначе порядка на улицах не навести, - считают они.

rostov_roadsrostov_roads
Ростов-на-Дону 04.12.2018 г. Эвакуаторы заблокировали на полчаса центр города, забирая неправильно припаркованные автомобили.
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