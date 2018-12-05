Жителя Ростовской области подозревают в интимных отношениях с падчерицей-школьницей

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-05T10:23:42+03:00

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Региональный следственный комитет распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела. Жителя Каменского района подозревают в «насильственных действиях сексуального характера и половых отношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Жертва мужчины - падчерица-школьница. Согласно официальной версии, отношения отчима и девочки длились в течение четырех лет. Сначала 39-летний подозреваемый насильно заставил вступить с собой в интимные отношения, а потом понуждал к связи, угрожая обо всем рассказать.

- Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК России по РО. - В настоящее время по уголовному делу выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В социальных сетях добавляют, что об случившемся стало известно после того, как школьница забеременела.