2018-12-05T11:45:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на обновление дорожных знаков, разметки и светофоров потратят 92 млн рублей

В мэрии собираются контролировать ход выполнения работ ежедневно
Александр СТЕПАНОВ
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Заказчик установил гарантийный срок службы обновленных знаков и разметки.Заказчик установил гарантийный срок службы обновленных знаков и разметки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила конкурс по отбору подрядчика для нанесения новой разметки на проезжую часть улиц южной столицы, а также установку дорожных знаков и светофоров.

Согласно техническому заданию, разметка должна быть из термопластика — требуется нанести 535 км линий шириной в 15 см, на что уйдет более полмиллиона килограммов термопластика, плюс несколько тысяч кв. метров горизонтальной разметки со светоотражающими элементами (в частности, на пешеходных переходах). Кроме того, требуется заменить более 500 дорожных знаков и ряд светофоров.

В требованиях к будущему исполнителю отмечается необходимость ежедневного отчета о выполненной работы. Гарантийный срок на разметку — от трех до двенадцати месяцев, на знаки — 3-7 лет.

Дата проведения аукциона намечена на 27 декабря. Стартовая цена контракта - 91 млн 999 тысяч 561,94 рубля.

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