2018-12-05T12:02:59+03:00
Общество

В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону начали заметно дорожать продукты

Сильнее всего за первые дни зимы выросли в цене овощи
Александр СТЕПАНОВ
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Точно подмечено: перед праздником продукты всегда растут в цене.Точно подмечено: перед праздником продукты всегда растут в цене.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Наступление зимы в южной столицы ознаменовалось повышением цен практически на все виды продовольственных товаров — и более всего, согласно данным Ростовстата, выросла стоимость овощей.

Так, буквально за неделю капуста подорожала до 26,21 рубля за килограмм (на 5,5 процента), лук — до 22,14 руб./кг (на 3%), картофель — до 23,48 рубля (на 2,4%). Кроме того, повысили цены на куриные яйца — до 60,93 рубля за десяток (на 2%).

На прежнем уровне, впрочем, остались цены на маргарин и гречневую крупу. Незначительно подорожали сметана, вареная колбаса и сыры.

Между тем, эксперты объясняют это сезонностью: мы переступили скорее даже психологический, нежели экономический, рубеж на пути к Новому году: всем известно, что товары в преддверии праздника традиционно дорожают, поэтому ничего удивительного нет. Более того — постепенный рост продолжится до конца месяца и, вероятно, ускорится в последние дни декабря.

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