2018-12-05T12:24:12+03:00
Общество

В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников

Он растратил 3 млн рублей, выданных ему на руки «под отчет»
Александр СТЕПАНОВ
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Сотрудники предприятия не дождались своей зарплаты.Сотрудники предприятия не дождались своей зарплаты.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Азовском районе ревизоры уличили директора одного из муниципальных унитарных предприятий в присвоении 3 млн рублей, предназначавшихся вообще-то на выплату заработной платы его подчиненным.

- Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в надзорном ведомстве региона. - Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, этот руководитель, получив под отчет деньги, попросту не внес их в кассу, а потратил на свои нужды.

Как сообщается, дело находится на контроле в облпрокуратуре, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Директору МУПа грозит до десяти лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.

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