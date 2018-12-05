В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников
В Азовском районе ревизоры уличили директора одного из муниципальных унитарных предприятий в присвоении 3 млн рублей, предназначавшихся вообще-то на выплату заработной платы его подчиненным.
- Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в надзорном ведомстве региона. - Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, этот руководитель, получив под отчет деньги, попросту не внес их в кассу, а потратил на свои нужды.
Как сообщается, дело находится на контроле в облпрокуратуре, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Директору МУПа грозит до десяти лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.