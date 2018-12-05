Вафельная разметка появится на всех крупных перекрестках в центре Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-05T12:58:05+03:00

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Вафельная разметка появится практически на всех крупных перекрестках Ростова-на-Дону, оснащенных камерами фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Городские власти рассчитывают, что это будет дисциплинировать водителей, которые сначала несколько раз подумают, прежде чем выезжать на разлинованный желтой краской перекресток, ведь если автомобиль станет причиной затора, а его номерной знак запечатлеет камера, владельцу придется заплатить штраф в 1000 рублей.

Известно, что разметка, по словам директора муниципального департамента автодорог Сергея Лиманова, будет нанесена на пересечении Буденновского с ул. Б. Садовой, М. Горького и Красноармейской, а также ул. Горького с Ворошиловским и Театральным и Красноармейской с Ворошиловским.

Правда, как сообщала "Комсомольская правда", случится это не скоро - вероятно, в следующем году.

Ранее, напомним, «вафельницы», как их называют автомобилисты, были нанесены на пересечении пр. Нагибина и Ленина, пр. Стачки и ул. Малиновского, пр. Ворошиловского и Б. Садовой — правда, часть краски отчего-то быстро слезла и соответствующей разметки там, по сути, уже и нет.

Водители, в свою очередь, требуют от властей сначала установить секундомеры на светофоры на таких перекрестках, чтобы было видно, сколько времени остается на проезд на разрешающий сигнал, а уж потом — вводить «вафельницы».