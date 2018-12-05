Сильный дождь и туман: донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее во время непогоды

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-05T15:11:14+03:00

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Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к жителям с просьбой быть осторожнее во время непогоды. В различных районах донского региона ожидается местами сильный дождь и туман.

- Обращаем внимание водителей, что в условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, - поясняют автоинспекторы. - Надо держать дистанцию, избегать резкого торможения.

По словам экспертов, «во время движения в туманной области дорожное покрытие мокрое и влажное, а скорость при движении кажется меньшей, чем в действительности».

- При приближении к пешеходным переходам водителям необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на скользкой дороге может быть увеличен в несколько раз, - говорится в официальном обращении.