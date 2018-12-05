Ростов-на-Дону оказался на втором месте в ЮФО по стоимости проезда в автобусе

СЕГОДНЯ 17:36 2018-12-05T17:36:36+03:00

Как выяснилось, дороже всего обходится проезд в общественном транспорте Краснодара, в Ростове-на-Дону, в сравнении с южным соседом, - совсем даже неплохо. Фото: пресс-служба мэрии.

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Ростовстат опубликовал данные о средних ценах на товары и услуги в столицах субъектов Южного федерального округа. В частности — о стоимости проезда в автобусе в крупнейших городах.

Как выяснилось, больше всего за одну поездку приходится платить жителям Краснодара — 26 рублей. На втором месте — Ростов-на-Дону, где средняя стоимость билета, с учетом дифференцированной системы (20 рублей — по безналу, 24 рубля — при наличной оплате), составляет 22 рубля. Третья строчка — у Астрахани (20,95 руб.), четвертая — у Волгограда (20 руб.), пятая — у Майкопа (17 руб.), шестая — у Севастополя (14,17 руб.), седьмая — у Симферополя (13 руб.) и, наконец, восьмая — у Элисты, где проезд в автобусе обходится дешевле, чем в других центрах ЮФО.

При этом, по цене билета на троллейбус Ростов-на-Дону на четвертом месте (17 рублей; на первом — Краснодар, 26 рублей, на втором — Волгоград, 20 рублей, на третьем — Севастополь, 18 рублей), а поездка на трамвае в южной столице вообще дешевле всех — тоже 17 рублей, как и на троллейбусе (в Краснодаре — те же 26 рублей, что и на автобусе и троллейбусе, в Волгограде — 20 рублей).