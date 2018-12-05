2018-12-05T19:02:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 14-летним школьникам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспорта

Официальная церемония состоялась в помещении общественного совета
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростове-на-Дону школьникам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспортаВ Ростове-на-Дону школьникам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспортаФото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, в преддверии 25-летнего юбилея Конституции России, в общественном собрании состоялось торжественное вручение паспортов школьникам из Ростова и донского региона. Ребята успешно зарекомендовали себя в учебе, спорте и общественной деятельности.

- Получив паспорт, надеюсь, что юные горожане проявят себя достойными гражданами своей страны и активными членами общества, - отметил в своем выступлении начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Олег Левченко.

Вместе с первым документом школьникам также вручили памятные подарки и волонтерские книжки.

В церемонии приняли участие депутаты, общественные деятели и сотрудники полиции Фото: ГУ МВД России по РО

В церемонии приняли участие депутаты, общественные деятели и сотрудники полицииФото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростов-на-Дону оказался на втором месте в ЮФО по стоимости проезда в автобусе
Сильный дождь и туман: донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее во время непогоды
У троих жителей Ростова-на-Дону нашли автоматы, пистолеты и гранаты
Вафельная разметка появится на всех крупных перекрестках в центре Ростова-на-Дону
В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников
В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону начали заметно дорожать продукты
В Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда Мороза
В Ростове-на-Дону на обновление дорожных знаков, разметки и светофоров потратят 92 млн рублей
Жителя Ростовской области подозревают в интимных отношениях с падчерицей-школьницей
Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону