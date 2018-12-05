В Ростове-на-Дону 14-летним школьникам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспорта

5 Дек. 18:59 2018-12-05T19:02:16+03:00

В Ростове-на-Дону школьникам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспорта Фото: ГУ МВД России по РО

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 декабря, в преддверии 25-летнего юбилея Конституции России, в общественном собрании состоялось торжественное вручение паспортов школьникам из Ростова и донского региона. Ребята успешно зарекомендовали себя в учебе, спорте и общественной деятельности.

- Получив паспорт, надеюсь, что юные горожане проявят себя достойными гражданами своей страны и активными членами общества, - отметил в своем выступлении начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Олег Левченко.

Вместе с первым документом школьникам также вручили памятные подарки и волонтерские книжки.

В церемонии приняли участие депутаты, общественные деятели и сотрудники полицииФото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО