2018-12-06T09:08:29+03:00
Спорт

Обзор матча Краснодар - Ростов 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 1/4 финала Кубка России

Представляем вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка России по футболу Краснодар - Ростов. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Виктор ГОВОРОВ
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Алексей Ионов (на переднем плане) получил повреждение и был замененАлексей Ионов (на переднем плане) получил повреждение и был замененФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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5 декабря в Краснодаре состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России между местными "быками" и "Ростовом". Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин дал отдохнуть некоторым лидерам команды - в запасе остались Сигурдсон, Гулиев, Гацкан. Первые минуты встречи дали понять, что ростовчанам придется непросто - соперник здорово контролировал мяч, футболисты активно маневрировали в поисках опасных ситуаций. И на 17-й минуте хозяева отарыли счет - после передачи Классона точно в цель пробил Игнатьев. Дальше - больше. На 31-й минуте Куэва великолепно исполнил штрафной: мяч взмыл над стенкой и завершил полет в верхнем углу ворот Песьякова - 2:0. Многочисленные болельщики "Ростова", которые специально приехали в столицу Кубани, загрустили. Надежду "желто-синим" подарил открытие этого сезона Дмитрий Скопинцев, подкарауливший отскок от перекладины после своего же удара - 2:1! Во второй половине встречи активнее выглядел "Краснодар", игроки хозяев имели несколько моментов, чтобы увеличить разрыв в счете. Однако, удача улыбнулась ростовчанам. За минуту до окончания встречи вышедший на замену Александр Гацкан замкнул навес со штрафного Артура Юсупова - 2:2! Ростовчане отыгрываются, уступая 2:0, и перед ответной встречей, которая пройдет в феврале 2019 года, имеют хорошие шансы на выход в полуфинал турнира.

СТАТИСТИКА Владение мячом: 59% - Краснодар, 41% - Ростов. Удары (в створ): 13 (5) - 5 (4). Угловые: 5 - 1. Офсайды: 3 - 3. Нарушения: 12 - 10. Предупреждения: 0 - 2. Удаления: 0 - 0.

05.12.2018 Краснодар - Ростов - 2:2. Все голы матча 1/4 финала Олимп-Кубка России.

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