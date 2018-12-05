Валерий Карпин назвал причину спасения "Ростова" в Краснодаре

СЕГОДНЯ 22:18 2018-12-05T22:24:48+03:00

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5 декабря ФК "Ростов" проводил гостевой матч 1/4 финала против "Краснодара". Команда Валерия Карпина, уступая в счете 2:0, сумела отыграться. Второй мяч за минуту до окончания встречи забил капитан ростовчан Александр Гацкан. - Нам удалось отыграться за счет желания, самоотдачи и дисциплины, - сказал после матча Валерий Карпин. - Довольны исходом встречи? - Если бы сказал, что недоволен ничьей 2:2 в данной ситуации, соврал бы. - Что скажете о стартовом отрезке, когда пропустили дважды? - Мы чего-то боялись и «прижимались» к своей штрафной. Возможно, страх у определенных игроков был из-за того, что они мало играют в чемпионате. Мы боялись атаковать, обыгрывать в начале игры. Ответный поединок состоится в феврале будущего года на "Ростов-Арене.