Валерий Карпин назвал причину спасения "Ростова" в Краснодаре

5 Дек. 22:18 2018-12-06T10:19:14+03:00

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5 декабря ФК "Ростов" проводил гостевой матч 1/4 финала против "Краснодара". Команда Валерия Карпина, уступая в счете 2:0, сумела отыграться. Второй мяч за минуту до окончания встречи забил капитан ростовчан Александр Гацкан.

- Нам удалось отыграться за счет желания, самоотдачи и дисциплины, - сказал после матча Валерий Карпин.

- Довольны исходом встречи?

- Если бы сказал, что недоволен ничьей 2:2 в данной ситуации, соврал бы.

- Что скажете о стартовом отрезке, когда пропустили дважды?

- Мы чего-то боялись и «прижимались» к своей штрафной. Возможно, страх у определенных игроков был из-за того, что они мало играют в чемпионате. Мы боялись атаковать, обыгрывать в начале игры.

Ответный поединок состоится в феврале будущего года на "Ростов-Арене.