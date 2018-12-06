2018-12-06T09:10:47+03:00
Политика

Облсуд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор экс-депутату Госдумы Владимиру Бессонову

Сам бывший парламентарий находится в бегах
Александр СТЕПАНОВ
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Владимир Бессонов на том самом митинге, который состоялся семь лет назад: через несколько минут произойдет стычка с полицейскими... Фото: стоп-кадр.Владимир Бессонов на том самом митинге, который состоялся семь лет назад: через несколько минут произойдет стычка с полицейскими... Фото: стоп-кадр.
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В Ростовском областном суде завершилось апелляционное рассмотрение по приговору, вынесенному Кировским райсудом южной столицы 12 сентября нынешнего года по уголовному делу экс-депутата Госдумы от Ростовской области Владимира Бессонова (КПРФ), который обвинялся в избиении полицейских, совершенном еще семь лет назад.

- Приговор оставить без изменений, - объявил судья.

Таким образом, наказание определенное первой инстанцией, осталось в силе — три года лишения свободы, но — заочно, поскольку сам Бессонов подался в бега еще раньше, в ходе процесса, 28 октября 2015 года. Правда, некоторое время на тот момент еще действующий парламентарий особо не скрывался, принимая участие в различных мероприятиях.

Как бы то ни было, после объявления его в розыск и рассмотрение дела в суде первой инстанции, которое длилось несколько лет кряду, поскольку возвращалось на доработку следствию, и приговор, и нынешняя апелляция (защита обжаловала приговор) — все происходило без присутствия самого Бессонова.

Сам инцидент, напомним, произошел еще накануне выборов в Государственную думу VI созыва напротив здания полпредства на ул. Б. Садовой в Ростове-на-Дону. По версии самого политика, это была «встреча с избирателями», а вот его оппоненты полагают, что на самом деле он участвовал в незаконном митинге. И когда тогдашний замначальника главка МВД по Ростовской области Антон Грачев и еще один сотрудник полиции, Олег Мышенин, попытались отключить звукоусилитель, посредством которого Владимир Бессонов обращался к участникам встречи (или митинга), возникла потасовка: тогда-то, по версии следствия, он порвал полицейским форму и причинил физический вред.

Спустя некоторое время коллеги Бессонова в Госдуме РФ дали согласие на привлечение его к уголовной ответственности - по представлению Генпрокуратуры. Сам он не раз называл преследование заказным.

Местонахождение экс-парламентария в настоящее время неизвестно. Тем не менее, его адвокат уже объявил, что решение облсуда также будет обжаловано — сначала в Верховном суде, затем в ЕСПЧ.

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