2018-12-06T09:24:22+03:00
Общество

В Ростовской области будут закрывать аптеки, попавшиеся на продаже кодеиносодержащих препаратов без рецепта

Глава региона потребовал брать под контроль каждый факт незаконного отпуска подобных лекарств
Александр СТЕПАНОВ
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С нарушителями обещают поступать безжалостно.С нарушителями обещают поступать безжалостно.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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В ходе заседания областной антинаркотической комиссии губернатор Василий Голубев заявил о необходимости ужесточить контроль за безрецептурную продажу кодеиносодержащих препаратов, которые используют наркоманы для изготовления своего «зелья».

- Нужно проанализировать наше региональное законодательство и принять исчерпывающие меры для его полноценной реализации, - подчеркнул глава донского региона. - И, если потребуется, усилить ответственность за незаконный отпуск таких препаратов в аптеках - вплоть до приостановки и запрета их деятельности.

При этом он, поручив применять максимально жесткие меры по отношению к нарушителям, потребовал брать под особый контроль любой такой факт.

Добавим, что запрет на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов установлен в Ростовской области региональным законодательством с 2011 года.

По информации главка МВД по Ростовской области, с начала 2018-го в аптечной сети региона проведены свыше трехсот проверок, в ходе которых были выявлены 252 нарушений законодательства об обращении лекарственных средств, после чего три аптеки в Ростове-на-Дону и еще одна в Волгодонске были закрыты.

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