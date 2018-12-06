2018-12-06T09:24:22+03:00
Общество

В Ростовской области будут закрывать аптеки, попавшиеся на продаже кодеиносодержащих препаратов без рецепта

Глава региона потребовал брать под контроль каждый факт незаконного отпуска подобных лекарств
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
С нарушителями обещают поступать безжалостно.С нарушителями обещают поступать безжалостно.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
Изменить размер текста:

В ходе заседания областной антинаркотической комиссии губернатор Василий Голубев заявил о необходимости ужесточить контроль за безрецептурную продажу кодеиносодержащих препаратов, которые используют наркоманы для изготовления своего «зелья».

- Нужно проанализировать наше региональное законодательство и принять исчерпывающие меры для его полноценной реализации, - подчеркнул глава донского региона. - И, если потребуется, усилить ответственность за незаконный отпуск таких препаратов в аптеках - вплоть до приостановки и запрета их деятельности.

При этом он, поручив применять максимально жесткие меры по отношению к нарушителям, потребовал брать под особый контроль любой такой факт.

Добавим, что запрет на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов установлен в Ростовской области региональным законодательством с 2011 года.

По информации главка МВД по Ростовской области, с начала 2018-го в аптечной сети региона проведены свыше трехсот проверок, в ходе которых были выявлены 252 нарушений законодательства об обращении лекарственных средств, после чего три аптеки в Ростове-на-Дону и еще одна в Волгодонске были закрыты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчане рассказали, какие подарки готовят к новогодней ночи
В Ростове-на-Дону начальник отдела судебных приставов приговорен к 8 годам колонии за взятку в 860 тысяч рублей
Облсуд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор экс-депутату Госдумы Владимиру Бессонову
Валерий Карпин назвал причину спасения "Ростова" в Краснодаре
Обзор матча Краснодар - Ростов 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 1/4 финала Кубка России
Обзор матча Краснодар - Ростов 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 1/4 финала Кубка России
В Ростове-на-Дону 14-летним школьникам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспорта
Ростов-на-Дону оказался на втором месте в ЮФО по стоимости проезда в автобусе
Сильный дождь и туман: донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее во время непогоды
У троих жителей Ростова-на-Дону нашли автоматы, пистолеты и гранаты
Вафельная разметка появится на всех крупных перекрестках в центре Ростова-на-Дону
В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников
В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону начали заметно дорожать продукты
В Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда Мороза
В Ростове-на-Дону на обновление дорожных знаков, разметки и светофоров потратят 92 млн рублей
Жителя Ростовской области подозревают в интимных отношениях с падчерицей-школьницей
Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону