2018-12-06T10:44:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начальник отдела судебных приставов приговорен к 8 годам колонии за взятку в 860 тысяч рублей

Сотрудник ФССП выступал в роли «решальщика проблем» для нарушителей закона
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судебного пристава задержали оперативники ФСБ.Судебного пристава задержали оперативники ФСБ.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ленинский райсуд южной столицы своим приговором отправил на восемь лет в колонию строгого режима теперь уже бывшего старшего судебного пристава, который обвинялся во взяточничестве в особо крупном размере.

- Установлено, что начальник Ленинского районного отдела судебных приставов получил взятку в 860 тысяч рублей за то, что незаконно отсрочил взыскание с должника 11 млн рублей, а также намеревался получить еще 2,5 млн — за то, чтобы не исполнять судебное решение о принудительном сносе самозастроя, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в прокуратуре Ростовской области.

Правда, по второму эпизоду, что называется, не сложилось: его задержали оперативники отдела «М» регионального управления ФСБ России (это подразделение «курирует» силовые структуры, включая МВД, Минюст, МЧС, ФССП).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали