В Ростове-на-Дону начальник отдела судебных приставов приговорен к 8 годам колонии за взятку в 860 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-06T10:44:07+03:00

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Ленинский райсуд южной столицы своим приговором отправил на восемь лет в колонию строгого режима теперь уже бывшего старшего судебного пристава, который обвинялся во взяточничестве в особо крупном размере.

- Установлено, что начальник Ленинского районного отдела судебных приставов получил взятку в 860 тысяч рублей за то, что незаконно отсрочил взыскание с должника 11 млн рублей, а также намеревался получить еще 2,5 млн — за то, чтобы не исполнять судебное решение о принудительном сносе самозастроя, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в прокуратуре Ростовской области.

Правда, по второму эпизоду, что называется, не сложилось: его задержали оперативники отдела «М» регионального управления ФСБ России (это подразделение «курирует» силовые структуры, включая МВД, Минюст, МЧС, ФССП).