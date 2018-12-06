2018-12-06T12:07:43+03:00
Общество

Ростовчане рассказали, какие подарки готовят к новогодней ночи

Юлия ЛАНДЫШ
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В ТРК «Мегамаг» прошел опрос среди покупателей. На правах рекламы. Фото: ТРК «Мегамаг».В ТРК «Мегамаг» прошел опрос среди покупателей. На правах рекламы. Фото: ТРК «Мегамаг».
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Новогодняя ночь всё ближе, а на подготовку остаётся всё меньше времени. Чтобы праздники оправдали все ожидания — лучше заранее составить список подарков и определиться с планами. Идеями, что подарить близким и друзьям и куда отправиться в выходные — поделились жители Ростова-на-Дону.

В ТРК «Мегамаг», одном из крупнейших торговых центров города, прошел опрос среди покупателей — все ли подарки уже куплены, и каким отдано предпочтение? Большинство посетителей признались, что целенаправленно приобретать презенты планируют немного позже, но, тем не менее, идеи покупок уже есть.

По результатам опроса ростовчане отдают предпочтение практичным товарам в качестве подарка родственникам — бытовой технике, аксессуарам для дома и автомобиля. Для друзей и супругов посетители выбрали гаджеты, косметику и парфюмерию, спортивные товары.

Есть и те, кто задался целью удивить своих близких оригинальными и редкими подарками - подарочным изданием любимой книги или корзиной экзотических фруктов. В магазинах торгового комплекса «Мегамаг» представлен и такой выбор.

Однако нельзя забывать, что Новый год — любимый детский праздник, и для маленьких жителей города родители выбирают подарки, рассчитывая на массу эмоций — игрушки и игры (головоломки, настольные, компьютерные), опять же, гаджеты и товары для активного отдыха.

“Мы сыну дарим поход в “ПандаПарк” с друзьями — заодно и будет куда сходить на январских праздниках”, — рассказала посетительница ТРК.

Подарки для всей семьи и на любой вкус можно найти в магазинах торгового комплекса — полезные бытовые гаджеты в М.Видео и DNS, праздничный сервиз и волшебные украшения в KuchenLand, подарочные издания в Книжном лабиринте или фигурные коньки в Спортмастере — и еще множество вариантов для исполнения желаний.

А чтобы суета и пробки не испортили праздничное настроение - не стоит откладывать покупку подарков на последние числа декабря.

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