2018-12-06T14:12:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ученые разработали пресс для пакетирования вторсырья

По своим характеристикам он превосходит имеющиеся аналоги, а стоит дешевле
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону ученые разработали пресс для пакетирования вторсырьяВ Ростове-на-Дону ученые разработали пресс для пакетирования вторсырьяФото: Ольга КУБЫШЕВА
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Высокопрочный пресс для пакетирования вторичного сырья большого объема, в том числе бумаги, полиэтилена, пластика и тканей, разработали резиденты промковоркинга «Garaж» ДГТУ в Ростове-на-Дону. Известно, что по своим характеристикам он превосходит существующие отечественные аналоги. А примерная цена гидропресса X-Stream составит 500 тысяч рублей, зарубежные аналоги стоят в трое дороже.

Как рассказали ученые, гидропресс оборудован автоматизированной системой управления на базе программируемого логического контроллера. Оператору необходимо только лишь загрузить материал, всю остальную работу оборудование выполняет самостоятельно после нажатия одной кнопки. На дисплее отображаются параметры, время прессования, количество выполненных циклов, а также ведется статистический учет сформированных кип: записывается их вес и материал.

В Ростове-на-Дону ученые разработали пресс для пакетирования вторсырья Фото: Ольга КУБЫШЕВА

В Ростове-на-Дону ученые разработали пресс для пакетирования вторсырьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Уникальное оборудование оснащено перекрещивающимися гидроцилиндрами, что позволяет устанавливать пресс в помещениях с низкими потолками, а также облегчить его транспортировку и значительно сократит время рабочего цикла.

В настоящее время разработчики ведут переговоры с несколькими российскими компаниями о возможных вариантах сотрудничества.

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