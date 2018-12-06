2018-12-06T15:20:25+03:00
Общество

В ЮФУ стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра»

Это первый подобный проект, связанный с инклюзивным образованием
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
В ЮФУ стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра»В ЮФУ стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра»Фото: Ольга КУПОРОВА
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, в Южном федеральном университете стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра». В Ростов-на-Дону приехали студенты с особенностями развития со всей страны - Москвы, Иркутска, Новосибирска, Омска.

Победители будут определяться в пяти номинациях - эссе «Почему я ценный и полезный работник», «Профессиональный старт-ап молодежи», «Исследовательская работа», «Мое полезное изобретение» и «Социальная реклама».

- На самом деле, каждый из вас уже стал победителем, - в приветственном слове подчеркнул директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик. - Ваши компетенции подтверждены профессиональным сообществом, ведь все прошли заочный этап конкурса. Отмечу, что параллельно с конкурсной площадкой будет проходить тренинги и мастер-классы.

Директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик Фото: Ольга КУПОРОВА

Директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир КирикФото: Ольга КУПОРОВА

Помогать ребятам в саморазвитии, целеполагании, умении выбирать правильные пути, повышении профессионального мастерства будут эксперты, профессора, кандидаты наук. По словам проректора по образовательной деятельности Южного федерального университета Гульнары Ломакиной, каждый участник уедет домой с кейсом полезных навыков и знаний.

- Отмечу серьезный поход студентов-участников, которые ставят перед собой конкретные, профессиональные, амбициозные задачи и, в принципе, выбирают правильные алгоритмы для их решения, - отметила Гульнара Ломакина. - Это вполне самостоятельные, профессиональные проекты. Мне понравилось, что большинство команд «инквизиты», то есть разные студенты с разными возможностями, мне кажется, это очень хорошо... Для нас это новый проект, подготовка заняла много времени, сил и ресурсов. (улыбаясь) Но светящиеся глаза ребят окупают все, что мы сюда вложили.

Проректор по образовательной деятельности Южного федерального университета Гульнара Ломакина Фото: Ольга КУПОРОВА

Проректор по образовательной деятельности Южного федерального университета Гульнара ЛомакинаФото: Ольга КУПОРОВА

Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с особенностями развития стал возможен благодаря министерству науки и высшего образования России. И уже понятно, что он станет традиционным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали