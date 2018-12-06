2018-12-06T15:20:25+03:00
Общество

В ЮФУ стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра»

Это первый подобный проект, связанный с инклюзивным образованием
Ольга КУПОРОВА
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В ЮФУ стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра»В ЮФУ стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра»Фото: Ольга КУПОРОВА
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В среду, 5 декабря, в Южном федеральном университете стартовал Всероссийский конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра». В Ростов-на-Дону приехали студенты с особенностями развития со всей страны - Москвы, Иркутска, Новосибирска, Омска.

Победители будут определяться в пяти номинациях - эссе «Почему я ценный и полезный работник», «Профессиональный старт-ап молодежи», «Исследовательская работа», «Мое полезное изобретение» и «Социальная реклама».

- На самом деле, каждый из вас уже стал победителем, - в приветственном слове подчеркнул директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик. - Ваши компетенции подтверждены профессиональным сообществом, ведь все прошли заочный этап конкурса. Отмечу, что параллельно с конкурсной площадкой будет проходить тренинги и мастер-классы.

Директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик Фото: Ольга КУПОРОВА

Директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир КирикФото: Ольга КУПОРОВА

Помогать ребятам в саморазвитии, целеполагании, умении выбирать правильные пути, повышении профессионального мастерства будут эксперты, профессора, кандидаты наук. По словам проректора по образовательной деятельности Южного федерального университета Гульнары Ломакиной, каждый участник уедет домой с кейсом полезных навыков и знаний.

- Отмечу серьезный поход студентов-участников, которые ставят перед собой конкретные, профессиональные, амбициозные задачи и, в принципе, выбирают правильные алгоритмы для их решения, - отметила Гульнара Ломакина. - Это вполне самостоятельные, профессиональные проекты. Мне понравилось, что большинство команд «инквизиты», то есть разные студенты с разными возможностями, мне кажется, это очень хорошо... Для нас это новый проект, подготовка заняла много времени, сил и ресурсов. (улыбаясь) Но светящиеся глаза ребят окупают все, что мы сюда вложили.

Проректор по образовательной деятельности Южного федерального университета Гульнара Ломакина Фото: Ольга КУПОРОВА

Проректор по образовательной деятельности Южного федерального университета Гульнара ЛомакинаФото: Ольга КУПОРОВА

Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с особенностями развития стал возможен благодаря министерству науки и высшего образования России. И уже понятно, что он станет традиционным.

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