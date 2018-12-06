Член Общественной палаты РФ от Ростовской области стал одним из победителей конкурса «Доброволец России-2018»

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-06T15:53:46+03:00

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4 декабря в рамках Международного форума добровольцев в Москве состоялась первая часть церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018».

Как отметил, обращаясь к победителям конкурса — авторам лучших волонтерских проектов первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко, чувствуется, что эти люди «работали не за гранты, не за финансирование, а потому что они хотят сделать страну лучше».

В номинации просветительских проектов «Говорит волонтер» победу одержал член Общественной палаты РФ от Ростовской области, президент Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи Леонид Шафиров со своим социальным проектом #УзнайРоссию.

Этот проект объединил тысячи добровольцев - краеведов, школьников, студентов, педагогов, библиотекарей, пенсионеров, сфотографировавших и опубликовавших десятки тысяч достопримечательностей городов и районов России, а также сочинивших множество статей об этом, которые переводились еще и на иностранные языки. В дальнейшем, кстати, материалы использовались для создания статей в Википедии на русском и иностранных языках.

- Иностранные туристы, приезжающие Россию, как только набирают в поисковой строке “Гугла” или “Яндекса” слова «Ростов», «Таганрог» или, скажем, «Белая Калитва», сразу видят результат работы волонтеров проекта #УзнайРоссию, - говорит сам Шафиров. - Они могут прочитать о достопримечательностях и знаменитых людях этих и других городов много интересного. После этого количество желающих посетить достопримечательности страны растет.

Добавим, что 5 декабря Президент РФ Владимир Путин вручил премию «Доброволец России-2018», которой активисты отмечаются по разным номинациям.