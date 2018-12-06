В Ростовской области за неделю 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-06T18:21:24+03:00

Однако вирусов гриппа обнаружено пока не было. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако вирусов гриппа пока обнаружено не было

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В Ростовской области 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ за минувшую неделю. Такую статистику приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Известно, что из них 3,6 тысячи аналогичных диагнозов были поставлены в Ростове-на-Дону. Эпидемиологии уверяют, что цифры, хоть и впечатляющие, но они ниже эпидемических порогов - они рассчитываются для каждой недели года с учетом многолетних показателей.

Есть и еще одна радостная новость - вирусов гриппа лабораторно обнаружено не было. Кроме того, прививку от гриппа сделали почти 47 процентов жителей региона и этого уже достаточно для того, чтобы не допустить эпидемии.

Однако несмотря на это медики советуют дончанам одеваться по погоде, а при малейших признаках заболевания не заниматься самолечением, поскольку основная опасность грипп это осложнения, которые вызывает заболевание.