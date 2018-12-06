В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам многоэтажки 86 тысяч рублей

6 Дек. 18:38 2018-12-06T18:38:18+03:00

Произошло это сразу после вмешательства в региональную Госжилинспекцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Произошло это сразу после вмешательства в региональную Госжилинспекцию

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В Ростове-на-Дону победой жильцов закончилась борьба против коммунальщиков. Известно, что инцидент возник с многоквартирным домом, что на улице Тимошенко в донской столице.

В Госжилинспекцию региона пожаловались жители, которые сообщили - по их мнению, управляющая компания не правильно начисляет им деньги за отопление. В итоге сотрудники ведомства повели собственную проверку. Там выяснили, что ресурсоснабжающая организация начисляла жителям дома плату без учета показаний общедомового прибора учета тепла, хотя он своевременно был введен в коммерческую эксплуатацию.

Таким образом коммунальщикам было выдано предписание - устранить нарушения, а именно пересчитать плату, исходя из показаний общедомового прибора учета.

Итоговая сумма перерасчета составила 86 тысяч 52 рубля. Так, хозяину однокомнатной квартиры, площадью 35 квадратных метров, вернулось 985 рублей, а владельцу двушки размеров в 61 квадратный метр - 1 747 рублей.

АЛЛО!

«Горячая линия» Госжилинспекции Ростовской области (863) 210-22-14.