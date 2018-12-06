В Ростовской области эпидемиологи забраковали больше двух тонн мяса

6 Дек. 18:47 2018-12-06T18:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области статистику по количеству мяса, которое не поступило в продажу, посчитали в региональном Управлении Роспотребнадзор. Там озвучили статистику за девять месяцев этого года.

Оказалось, что за это время было проверено три рынка, четыре ярмарки выходного дня, почти полсотни придорожных кафе, пять оптовиков и почти четыре сотни предприятий общепита и розничной торговли.

Основная часть нарушений заключалась в том, что мясо продавалось без документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукта. Кроме того, было забраковано почти 2,3 тонны мяса. Не соответствовали требованиям норм 61 проб, взятой продукции.

Известно, что в общей сложности были выписаны 727 штрафов. Общая сумма составила почти 4,6 миллиона рублей. Еще два десятка дел рассматриваются в суде,который решит судьбу заведений. Не исключено, что за халатное отношение к своей работе их могут и закрыть.