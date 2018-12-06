2018-12-06T19:13:21+03:00
Общество

«Нет пошлости, одна эстетика»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стрингах

А один из поклонников пригрозил даже ремнем
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Один из поклонников пригрозил даже ремнем. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Один из поклонников пригрозил даже ремнем. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Пока большинство умов занято предстоящими новогодними каникулами и планами, у «Мисс Россия» Татьяны Котовой лето. Она радует подписчиков своего микроблога жаркими снимками. На этот раз красавица опубликовала фото в ярком красном купальнике. При этом откровенный низ бикини только подчеркивают аппетитные формы красавицы.

В таком виде модель и певица решила поговорить с поклонниками о том, что нужно, чтобы проснуться зимой. Она рассказала про то, что помогает ей. Например, латинская музыка, много чистой воды и зеленый чай с жасмином. Однако желающих вступить в диалог с красавицей оказалось не много. Больше было тех, кто отреагировал на ее знойный снимок.

kottovakottova
А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?
26107 отметок «Нравится»110 комментариевInstagram

- Хорошего тебе ремня по голой ..опе, - написал один.

- Красивая фигура, - согласен с ним другой.

А был еще один поклонник, который написал: «Глядя на откровенные фотографии в Инстаграм, порой я отношусь очень критично. Но только не у вас, Татьяна, нет пошлости, одна эстетика».

И, как результат, больше 25 тысяч лайков под фотокарточкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали