«Нет пошлости, одна эстетика»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стрингах

СЕГОДНЯ 19:13 2018-12-06T19:13:21+03:00

А один из поклонников пригрозил даже ремнем

Изменить размер текста: A A

Пока большинство умов занято предстоящими новогодними каникулами и планами, у «Мисс Россия» Татьяны Котовой лето. Она радует подписчиков своего микроблога жаркими снимками. На этот раз красавица опубликовала фото в ярком красном купальнике. При этом откровенный низ бикини только подчеркивают аппетитные формы красавицы.

В таком виде модель и певица решила поговорить с поклонниками о том, что нужно, чтобы проснуться зимой. Она рассказала про то, что помогает ей. Например, латинская музыка, много чистой воды и зеленый чай с жасмином. Однако желающих вступить в диалог с красавицей оказалось не много. Больше было тех, кто отреагировал на ее знойный снимок.

kottova А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?

- Хорошего тебе ремня по голой ..опе, - написал один.

- Красивая фигура, - согласен с ним другой.

А был еще один поклонник, который написал: «Глядя на откровенные фотографии в Инстаграм, порой я отношусь очень критично. Но только не у вас, Татьяна, нет пошлости, одна эстетика».

И, как результат, больше 25 тысяч лайков под фотокарточкой.