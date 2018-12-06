2018-12-06T19:13:21+03:00
Общество

«Нет пошлости, одна эстетика»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стрингах

А один из поклонников пригрозил даже ремнем
ГОШЕВ Игорь
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Один из поклонников пригрозил даже ремнем. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Один из поклонников пригрозил даже ремнем. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Пока большинство умов занято предстоящими новогодними каникулами и планами, у «Мисс Россия» Татьяны Котовой лето. Она радует подписчиков своего микроблога жаркими снимками. На этот раз красавица опубликовала фото в ярком красном купальнике. При этом откровенный низ бикини только подчеркивают аппетитные формы красавицы.

В таком виде модель и певица решила поговорить с поклонниками о том, что нужно, чтобы проснуться зимой. Она рассказала про то, что помогает ей. Например, латинская музыка, много чистой воды и зеленый чай с жасмином. Однако желающих вступить в диалог с красавицей оказалось не много. Больше было тех, кто отреагировал на ее знойный снимок.

kottovakottova
А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?
26107 отметок «Нравится»110 комментариевInstagram

- Хорошего тебе ремня по голой ..опе, - написал один.

- Красивая фигура, - согласен с ним другой.

А был еще один поклонник, который написал: «Глядя на откровенные фотографии в Инстаграм, порой я отношусь очень критично. Но только не у вас, Татьяна, нет пошлости, одна эстетика».

И, как результат, больше 25 тысяч лайков под фотокарточкой.

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