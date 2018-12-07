Суд повторно запретил строить 22-этажную "свечку" на пл. Ленина в Ростове-на-Дону

7 Дек. 08:51 2018-12-07T08:51:30+03:00

Свечки на пл. Ленина, надо полагать, все--таки не будет. Фото: соцсети.

Однако когда скверу вернут первоначальный вид, закопав вырытый два года назад котлован, по-прежнему неизвестно

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Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил право администрации южной столицы не выдавать разрешение строительной компании, желающей возвести 22-этажную свечку на пл. Ленина — аккурат перед гостиницей «Амакс» (или «Турист», как она называлась прежде), на месте сквера с фонтаном.

И нынешнее решение, вероятно, все-таки поставит точку в этом споре, потому что теперь проигравшему застройщику только один путь — в Верховный суд, но шансы повернуть дело вспять эксперты оценивают очень невысоко.

Скандал с возведением высотки, напомним, начался в октябре 2016-го, когда стало известно, что за несколько месяцев до этого каким-то образом поменялся статус участка — с «земель под благоустройство» на «земли, предназначенные для многоэтажного строительства».

Против выступили ростовчане, написавшие петицию с требованием не допустить этого строительства, поскольку, посчитали ее авторы, это испортит вид пл. Ленина, а затем не выдали соответствующего разрешения и городские власти.

И тогда начались судебные разбирательства.

В январе нынешнего года Арбитраж Ростовской области встал на сторону застройщика, предписав мэрии вновь рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на строительство, потом это решение горадминистрация оспорила в апелляционной инстанции, которая поддержала в августе уже позицию городских властей.

Однако с этим не согласилась уже другая сторона — и решила добиваться своего через арбитраж на уровне округа, который, как стало известно теперь, оставил предыдущее решение апелляции в силе.

Впрочем, когда все завершится окончательно - и площади вернут, как того требуют жители, привычный вид со сквером и фонтаном, неизвестно. Вокруг вырытого котлована по-прежнему стоит забор, который тоже, мягко говоря, не придает красоты площади.