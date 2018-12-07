2018-12-07T09:31:26+03:00
Общество

В Ростовской области из аптек изъяты опасные для жизни и здоровья лекарства

Общая сумма штрафов, наложенных на фармацевтические организации за нарушение правил хранения препаратов, в регионе составила 4,2 млн рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Не все аптеки ведут свою деятельность добросовестно.Не все аптеки ведут свою деятельность добросовестно.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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Аптеки в Ростовской области вновь попались на нарушении условий хранения лекарственных препаратов, которые, в принципе, вполне могли быть проданы людям. На этот раз прокуроры провели рейд в Донецке.

- Выявлено отсутствие контроля за условиями хранения лекарственных средств, необеспечение их сохранности от температуры, что может повлечь изменение их химического состава, потерю эффективности применения, а также опасность для здоровья в случае их употребления, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в прокуратуре региона. - Такие препараты изъяты из оборота, в отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях, они уже оштрафованы — в сумме на 50 тысяч рублей.

Кстати, нарушение правил хранения препаратов находится на третьем месте, по данным областного управления Росздравнадзора, среди нарушений, допускаемых аптеками вообще: 117 протоколов с начала года — всего на 4,2 млн рублей.

- Вообще же за 11 месяцев 2018-го наши инспекторы составили почти 1400 протоколов об административных правонарушениях, по которым назначено штрафов на общую сумму свыше 28 млн рублей, - отметили в ведомстве. - Абсолютным лидером по количеству составленных протоколов (почти 600) стал безрецептурный отпуск лекарственных препаратов из категории «аптечной» наркомании — более 7 миллионов рублей. На втором — нарушение лицензионных требований и условий при медицинской и фармацевтической деятельности (432 протокола, 11,4 млн), на третьем — упомянутое нарушение правил хранения.

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