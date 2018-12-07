2018-12-07T09:31:26+03:00
Общество

В Ростовской области из аптек изъяты опасные для жизни и здоровья лекарства

Общая сумма штрафов, наложенных на фармацевтические организации за нарушение правил хранения препаратов, в регионе составила 4,2 млн рублей
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Не все аптеки ведут свою деятельность добросовестно.Не все аптеки ведут свою деятельность добросовестно.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
Изменить размер текста:

Аптеки в Ростовской области вновь попались на нарушении условий хранения лекарственных препаратов, которые, в принципе, вполне могли быть проданы людям. На этот раз прокуроры провели рейд в Донецке.

- Выявлено отсутствие контроля за условиями хранения лекарственных средств, необеспечение их сохранности от температуры, что может повлечь изменение их химического состава, потерю эффективности применения, а также опасность для здоровья в случае их употребления, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в прокуратуре региона. - Такие препараты изъяты из оборота, в отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях, они уже оштрафованы — в сумме на 50 тысяч рублей.

Кстати, нарушение правил хранения препаратов находится на третьем месте, по данным областного управления Росздравнадзора, среди нарушений, допускаемых аптеками вообще: 117 протоколов с начала года — всего на 4,2 млн рублей.

- Вообще же за 11 месяцев 2018-го наши инспекторы составили почти 1400 протоколов об административных правонарушениях, по которым назначено штрафов на общую сумму свыше 28 млн рублей, - отметили в ведомстве. - Абсолютным лидером по количеству составленных протоколов (почти 600) стал безрецептурный отпуск лекарственных препаратов из категории «аптечной» наркомании — более 7 миллионов рублей. На втором — нарушение лицензионных требований и условий при медицинской и фармацевтической деятельности (432 протокола, 11,4 млн), на третьем — упомянутое нарушение правил хранения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали