2018-12-07T12:02:36+03:00
Общество

Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Согласно прогнозу синоптиков, будет снегопад и гололедица
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Донская автоинспекция распространила официальное обращение к водителям с просьбой быть осторожнее на дорогах. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время ухудшится погода.

- На территории региона ожидаются дожди и мокрый снег, кроме того в связи с перепадами температур прогнозируется гололедица и туман, - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - Рекомендуем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.

Пешеходов также просят быть осторожнее, не выходить резко на дорогу, переходить только по зебре, убедившись в том, что все автомобили остановились.

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