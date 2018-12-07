Новый год в Ростове-на-Дону: Как будут перекрывать движение для народных гуляний 31 декабря

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-07T12:09:50+03:00

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Департамент автодорог южной столицы проинформировал о предстоящих ограничениях движения на предстоящих новогодних праздниках.

Итак, 31 декабря с 21.00 и до часу ночи уже Нового года будет перекрыта главная улица Ростова-на-Дону — Большая Садовая, на участке от пер. Семашко до пр. Буденновского. В это время на ней, как рассказывал ранее начальник муниципального управления культуры Александр Доманов, разместится настоящий фудкорт на открытом воздухе — горожанам, которые захотят провести праздник возле центральной городской елки напротив парка Горького, будут предлагать подкрепиться горячими блюдами и напитками.

Причем, чтобы попасть туда, в эту зону, придется для начала миновать рамки с металлодетекторами — меры безопасности обещают довольно жесткие.

Аналогичным образом, к слову, перекроют дорожное движение по Б. Садовой и на Рождество — с 6 на 7 января, только ограничения будут действовать с 14.00 до 22.00.