Смертельное ДТП на выезде из Ростова-на-Дону: фура раздавила иномарку

7 Дек. 12:30 2018-12-07T12:30:51+03:00

По предварительным данным, 56-летний водитель Renault Logan не справился с управлением

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ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу, 7 декабря, утром на выезде из Ростова-на-Дону.

- Все случилось на 3-м километре трассы, ведущей из южной столицы через ст. Родионово-Несветайскую в Новошахтинск, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении ГИБДД по Ростовской области. - По предварительным данным, водитель Renault Logan, не справившись с управлением (в регионе с ночи идет мокрый снег, на дорогах очень скользко. - прим. ред.), выехал на встречную полосу, по которой в противоположном направлении двигался большегруз MAN: автомобили столкнулись.

Управлявший легковушкой 56-летний мужчина погиб, его 44-летняя пассажирка доставлены с травмами в больницу.

По факту аварии проводится проверка.