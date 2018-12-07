Смертельное ДТП на выезде из Ростова-на-Дону: фура раздавила иномарку
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу, 7 декабря, утром на выезде из Ростова-на-Дону.
- Все случилось на 3-м километре трассы, ведущей из южной столицы через ст. Родионово-Несветайскую в Новошахтинск, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении ГИБДД по Ростовской области. - По предварительным данным, водитель Renault Logan, не справившись с управлением (в регионе с ночи идет мокрый снег, на дорогах очень скользко. - прим. ред.), выехал на встречную полосу, по которой в противоположном направлении двигался большегруз MAN: автомобили столкнулись.
Управлявший легковушкой 56-летний мужчина погиб, его 44-летняя пассажирка доставлены с травмами в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Смертельное ДТП на выезде из Ростова-на-Дону. Видео с места происшествия. 07.12.2018. //Видео: ВК, паблик "Ростов Главный".